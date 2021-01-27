Жителям Петербурга рассказали, как распознать «чёрных коллекторов»

Злоумышленники могут пытаться обмануть даже тех, у кого нет задолженностей. «Черные коллекторы» могут найти персональные данные петербуржцев в базе агентств. О том, куда обращаться, если позвонил коллектор, но должником вы не являетесь, рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

В случае постоянных звонков стоит уточнить из какого именно звонят агентства. После нужно сообщить, что поручителем должника вы не являетесь и своего согласия не давали. Если данный метод не помогает, то можно записать данные переговоры, чтобы иметь подтверждения нарушений со стороны коллекторов.

Также можно направить в коллекторское агентство письмо с сообщением об отсутствии долгов.

Если ни один из данных методов не помог, то эксперты рекомендуют обратиться в правоохранительные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал об опасности камер в смартфонах.