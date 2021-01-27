Жителям Петербурга рассказали, как распознать «чёрных коллекторов»

Жителям Петербурга рассказали, как распознать «чёрных коллекторов»
Коллекторы могут звонить ежедневно. Фото: pixabay.com

Злоумышленники могут пытаться обмануть даже тех, у кого нет задолженностей. «Черные коллекторы» могут найти персональные данные петербуржцев в базе агентств. О том, куда обращаться, если позвонил коллектор, но должником вы не являетесь, рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

В случае постоянных звонков стоит уточнить из какого именно звонят агентства. После нужно сообщить, что поручителем должника вы не являетесь и своего согласия не давали. Если данный метод не помогает, то можно записать данные переговоры, чтобы иметь подтверждения нарушений со стороны коллекторов.

Также можно направить в коллекторское агентство письмо с сообщением об отсутствии долгов.

Если ни один из данных методов не помог, то эксперты рекомендуют обратиться в правоохранительные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал об опасности камер в смартфонах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
злоумышленники коллекторы новости СПб телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Какие коронавирусные ограничения в Петербурге Смольный может снять в ...
В Петербурге возбуждено дело за кражу «Мерседеса» с прицепом в лизинге
В Петербурге врачи во время осмотра узнали о половой жизни 15-летней ...
Заплатишь 200 тысяч, получишь миллион: как в поликлинике МВД Петербурга два ...
«Смотри, сейчас рванет»: петербуржец угрожал взорвать аптеку, а затем убежал
В Пушкине неизвестный вынес из квартиры драгоценности, деньги и травмат на ...
Стала известна сумма материнского капитала в Петербурге
Жителям Петербурга рассказали, как распознать «чёрных коллекторов»