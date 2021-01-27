В Пушкине неизвестный вынес из квартиры драгоценности, деньги и травмат на 2 млн рублей

В Пушкине неизвестный вынес из квартиры драгоценности, деньги и травмат на 2 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Пушкине случилась крупная квартирная кража. Неизвестный вынес из дома драгоценности и деньги, отжав стеклопакет. Полиция занимается поисками злоумышленника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент случился накануне вечером, 26 января в квартире дома №12 по Новой улице. В полицию обратился пострадавший с заявлением о том, что в его жилище проник неизвестный совершил крупное хищение. По словам мужчины, из дома вынесли 950 тыс. рублей, травматический пистолет «Taurus lom-13» и ювелирные украшения.

Общий ущерб составил 1 млн 987 тыс. рублей. На данный момент ведутся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе по горячим следам раскрыта квартирная кража. Неизвестный злоумышленник через незапертую дверь проник в квартиру одного из домов по проспекту Культуры и вынес оттуда паспорт, ключи от квартиры, флеш-карту от телефона, банковскую карту и 15 тыс. рублей.

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