Более 24 тысяч петербуржцев сдали пробы на Covid-19 за сутки

В Северной столице медицинские работники помогают жителям города сдать тесты на наличие инфекции. За минувшие сутки пробы на болезнь сдали 24 тыс. 302 человека.

Об этом стало известно в среду, 27 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу позвонили 4 тыс. 22 петербуржца. Специалисты дали жителям города ответы на вопросы по коронавирусу. Напомним, что позвонить может каждый по номеру «122».

Кроме этого, в борьбе с инфекцией в Петербурге помогают волонтеры. С начала октября продуктовыми наборами помогли 149 682 петербуржцам. Также в акции «Подвези врача» уже смогли принять участие 183 добровольца. Благодаря им медики оказали помощь по 7270 адресам.

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