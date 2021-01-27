В Кремле не увидели проблем с дефицитом продуктов

В целом российское правительство справляется с удержанием цен на базовые продукты питания, а глава государства Владимир Путин постоянно держит этот вопрос на контроле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, государство может оказывать влияние на ценообразование только у крупных сетей, а в мелких магазинах это делать «практически невозможно».
Как сообщили «РИА Новости», представитель Кремля подчеркнул, что не видит в ситуации большой проблемы. По его мнению, главная задача — сохранить цены на допустимом уровне в крупных торговых сетях.
Песков также отметил, что российское правительство работает над недопущением дефицита товаров.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минсельхоз рекомендовал регионам сдерживать цены на яйца, макароны и картофель.