В России за сутки выявили 19 238 новых случаев COVID-19

По информации оперативного штаба на 11:00 29 января на территории России за последнии сутки зафиксировали еще 19 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Среди выявленных случаев у 2 203 (11,5%) человек болезнь диагностирована активно как у контактных лиц и протекает без клинических проявлений. В общей сложности, с коронавирусом за время пандемии столкнулись 3 813 048 россиян. Кроме того, за сутки подтвердилась смерть от COVID-19 534 пациентов. Нарастающим итогом смертность от коронавируса достигла 72 185 человек.

Выписанных по выздоровлению за сутки, к счастью, на 6 900 человек больше новых случаев заражения. Отправились домой 26 204 пациента. Таким образом, число победивших коронавирус пациентов увеличилось до 3 255 462 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова растет количество заражений: за сутки выявили 2 284 новых случаев COVID-19.