Байден в разговоре с Путиным призвал освободить Навального

Байден в разговоре с Путиным призвал освободить Навального
Инаугурация президента США Джозефа Байдена. Фото: скриншот трансляции YouTube

Новоизбранный президент США Джозеф Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил тему политика Алексея Навального. Американский лидер призвал отпустить из-под стражи оппозиционера.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, который транслировал телеканал NBC.

Отметим, что Псаки отказалась раскрывать все детали телефонного разговора двух президентов. Она сообщила только о том, что Байден призывал отпустить Алексея Навального, которого задержали на 30 суток после прибытия из Германии, где он лечился от возможного отравления.

Сам диалог Байдена и Путина состоялся 26 января. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что разговор состоялся по инициативе Кремля. Беседа длилась 35 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ФСБ объяснили наличие бесполетной зоны над «дворцом Путина» в Геленджике.

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