Петербуржцам рассказали, как подготовиться к вакцинации от Covid-19

Жителям Северной столицы назвали советы, которые необходимо выполнить перед вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Рекомендации по подготовке организма к препарату «Спутник V» назвала заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Боткинской больницы, врач-эпидемиолог Анна Сталевская, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, особой подготовки к вакцинации нет. Петербуржцам не стоит менять свой быт, однако на какое-то время стоит отказаться от вредных привычек, которые могут сыграть в негативную сторону после вакцинации.

Так Анна Сталевская призвала петербуржцев не злоупотреблять алкоголем перед получением препарата от опасной болезни.

«Какой-то особой подготовки перед вакцинацией делать не нужно. Это обычный образ жизни», – пояснила врач.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 55 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от Covid-19.