Сайлент Хилл, незаконные акции и покатушки с риском для жизни: январь в объективе Gazeta.SPb

Фотокорреспонденты Gazeta.SPb часто оказываются в гуще событий, происходящих в Петербурге. В объективы их фотоаппаратов попадают самые разные моменты и эмоции: странные, необычные, курьезные и те, что не описать словами. Мы собрали наиболее интересные, на наш взгляд, кадры, сделанные в январе, и хотим поделиться ими с вами.

Кажется, больше всего фотографий осталось с несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального. Акции не были согласованы, но стали довольно массовыми. Они прошли, напомним, 23 и 31 января. О том, как это было, по крайней мере в первый раз, читайте в нашем материале.

На прошлой неделе в Петербурге прошли памятные мероприятия в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда. На пискаревском кладбище возложили венки и цветы, во дворе Капеллы молодежь провела акцию «900 дней победы», а вечером петербургское небо озарил фейерверк — только взгляните на это огненное пламя, вырывающееся из артиллерийских орудий.

19 января, в Крещение Господне, верующие петербуржцы отправились окунаться в ледяную воду. Главную городскую иордань оборудовали у Петропавловской крепости. Безусловно, это было очень зрелищно, но, кажется, красивее всего и аутентичнее было в Стрельне. Очень атмосферный получился кадр, не так ли?

К слову, о «холодном» времяпрепровождении. Ковид лишил горожан массы развлечений, особенно в новогодние праздники. Из-за угрозы распространения опасной заразы в Петербурге было закрыто практически все. Поэтому одним из главных способов скрасить зимний досуг стало катание на коньках. Причем не только в разрешенных для этого местах.

Временами в Петербурге становилось горячо. Например, 9 января произошли сразу две коммунальные аварии. Трубы прорвало на пересечении Столярного переулка и Казначейской улицы и в начале Московского проспекта рядом с Сенной площадью. В первом случае видимость, судя по фотографии, нулевая. Прямо Сайлент Хилл какой-то.