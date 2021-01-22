Как петербуржцы катаются на коньках — фоторепортаж Gazeta.SPb

Ледовые катки, похоже, стали отличной панацеей в период пандемии коронавируса. Gazeta.SPb рассказывает и показывает, как и где катаются петербуржцы.

Большинство, судя по всему, выбирает яркие и панорамные места вроде «Катка у моря» в пространстве «Севкабель порт» или ледовой площадки в «Новой Голландии». К слову, каток на острове в этом году открылся одним из первых. Одновременно там могут расположиться около 250 человек. Если решите сходить, учитывайте, что расписание поделено на сеансы. Также организаторы просят планировать визит заранее и приобретать билеты онлайн. Отметим, что покататься в «Новой Голландии» можно под музыку. Например, по вторникам там звучит серф-рок «Beach Boys», «The Monkees», «Badfinger» и другие пляжные гитарные композиции 60-х.

Также покататься на коньках можно на «Лесном катке» на курорте «Охта Парк», в музеях-заповедниках «Царское Село» и «Павловск», Московском парке Победы или Южно-приморском парке.

Зима в этом году выдалась снежной и морозной, поэтому не удивительно, что петербуржцы ринулись на ледовые катки. Возможно, такому ажиотажу поспособствовали и антиковидные ограничения, введенные в городе на новогодние праздники. Если у вас есть желание присоединиться, покупайте коньки заранее — на полках магазинов может не оказаться нужных размеров и моделей.

Стоит отметить, что в Петербурге работают как платные, так и бесплатные ледовые катки. Один из таких открылся в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. Несколько — в обычных петербургских дворах, например, на Авиаконструкторов, 8, Карпинского, 23/2, Байконурской, 5 или 19, Народного ополчения, 24, Новоизмайловском, 38/4 и т.д.

Также покататься можно и на естественных водоемах. Разумеется, лишь там, где это разрешено.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как петербуржцы вопреки запретам выходят на лед. Оказывается, этим грешат не только рыбаки, но и любители покататься на коньках. Таких наш фотокоррепондент заприметил, например, в Лахтинском раливе.

Другая не менее опасная забава у петербуржцев — катание на «ватрушках». В МЧС напоминают: тюбинги непредсказуемы и неуправляемы. Врачи предостерегают горожан от опасных травм, последствия которых могут остаться на всю жизнь.