Как петербуржцы катаются на коньках — фоторепортаж Gazeta.SPb

Как петербуржцы катаются на коньках &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb

Ледовые катки, похоже, стали отличной панацеей в период пандемии коронавируса. Gazeta.SPb рассказывает и показывает, как и где катаются петербуржцы.

Большинство, судя по всему, выбирает яркие и панорамные места вроде «Катка у моря» в пространстве «Севкабель порт» или ледовой площадки в «Новой Голландии». К слову, каток на острове в этом году открылся одним из первых. Одновременно там могут расположиться около 250 человек. Если решите сходить, учитывайте, что расписание поделено на сеансы. Также организаторы просят планировать визит заранее и приобретать билеты онлайн. Отметим, что покататься в «Новой Голландии» можно под музыку. Например, по вторникам там звучит серф-рок «Beach Boys», «The Monkees», «Badfinger» и другие пляжные гитарные композиции 60-х.

Каток в «Новой Голландии» одним из первых открылся в этом году. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Поход на каток луче планировать заранее. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Также покататься на коньках можно на «Лесном катке» на курорте «Охта Парк», в музеях-заповедниках «Царское Село» и «Павловск», Московском парке Победы или Южно-приморском парке.

Каток в музее-заповеднике «Царское Село». Фото: Gazeta.SPb

Зима в этом году выдалась снежной и морозной, поэтому не удивительно, что петербуржцы ринулись на ледовые катки. Возможно, такому ажиотажу поспособствовали и антиковидные ограничения, введенные в городе на новогодние праздники. Если у вас есть желание присоединиться, покупайте коньки заранее — на полках магазинов может не оказаться нужных размеров и моделей.

Из-за огромного желания горожан покататься на коньках в магазинах почти пропал соответствующий инвентарь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Стоит отметить, что в Петербурге работают как платные, так и бесплатные ледовые катки. Один из таких открылся в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. Несколько — в обычных петербургских дворах, например, на Авиаконструкторов, 8, Карпинского, 23/2, Байконурской, 5 или 19, Народного ополчения, 24, Новоизмайловском, 38/4 и т.д.

Покататься на коньках или даже поиграть в хоккей можно и у себя во дворе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Ледовое покрытие появилось прямо в хоккейных коробках. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Правда днем здесь не то чтобы очень много народу. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Но к вечеру становится оживленнее. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
На катках во дворах катаются в основном дети. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Хоккейная коробка. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Также покататься можно и на естественных водоемах. Разумеется, лишь там, где это разрешено.

В Петербурге масса ледовых катков. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как петербуржцы вопреки запретам выходят на лед. Оказывается, этим грешат не только рыбаки, но и любители покататься на коньках. Таких наш фотокоррепондент заприметил, например, в Лахтинском раливе.

Бесстрашные петербуржцы на льду. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Другая не менее опасная забава у петербуржцев — катание на «ватрушках». В МЧС напоминают: тюбинги непредсказуемы и неуправляемы. Врачи предостерегают горожан от опасных травм, последствия которых могут остаться на всю жизнь.

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