На Ленинском проспекте пожарная машина насмерть сбила пенсионерку

В среду, 3 февраля, около шести часов вечера на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова в Красносельском районе Петербурга пожарная машина сбила старушку. Женщина, к сожалению, не выжила.

О случившемся рассказали очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видеозаписи заметно, что спасатели мчались на полной скорости со включенными спецсигналами, явно спеша на вызов.

Машина, по словам свидетелей инцидента, неожиданно вывернула на другую полосу на перекрестке. Практически все пешеходы успели отскочить, но пожилая женщина, вероятно, растерялась и, наоборот, бросилась прямо под колеса пожарных. Спасти пострадавшую не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилист, сбивший пенсионерку на парковке на Фучике, получил 3 года условного срока.