Бары и рестораны заработали по ночам, а город засыпало снегом: чем Петербургу запомнится уходящая неделя

Заведения общепита вернулись к прежнему режиму работы, маски будем носить до мая, город из-за снега застрял в пробках, в центре вновь прошел несанкционированный митинг: Gazeta.SPb рассказывает о событиях уходящей недели в Петербурге.

В среду, 3 февраля, на Петербург обрушился снегопад. Его принес атлантический циклон «Квирин». Белой шапкой накрыло буквально все вокруг — от деревьев и крыш машин до фонарей и памятников. Водители застряли в пробках, в том числе из-за многочисленных ДТП, пешеходы — в сугробах. Такая картина попала в объективы фотографов Gazeta.SPb.

На следующий день, 4 февраля, городские службы по уборке и утилизации снега в усиленном режиме очищали улицы Северной столицы. Работа кипела, например, на набережной Обводного канала.

С 30 января Петербург живет без многих антиковидных ограничений. Их отменили поправки в соответствующее постановление. К круглосуточному режиму работы вернулся городской общепит. Учреждения культуры могут заполнять залы наполовину. Наконец открылись океанариумы, аквапарки, ледовые катки в ТЦ и т.д. Подробнее читайте в нашем материале.

Однако маски петербуржцам придется носить еще долго — до 15 мая. Напомним, они нужны в общественных местах: транспорте, магазинах, аптеках и т.д.

О том, как обстоит дело с запретами в соседней Ленобласти — в статье Gazeta.SPb.

В середине недели в Петербурге выдалась не самая спокойная ночь. Алексею Навальному условный срок заменили на реальный. В поддержку оппозиционера и блогера в городе вновь прошли несанкционированные акции. После вынесения приговора петербуржцы собрались на Невском проспекте. Людей просили разойтись, а вскоре начались задержания. Подробности читайте в нашем материале.

В продолжение темы происшествий добавим, что 1 февраля полиция задержала молодого человека, подозреваемого в убийстве жительницы Мурино. Разбирательство продолжается. Напомним, тело 22-летней девушки обнаружили под окнами дома на улице Шоссе в Лаврики в ночь на 25 января. Незадолго до трагедии камеры видеонаблюдения запечатлели, как пара входила в парадную, парень сильно толкнул свою спутницу и несколько раз ударил ее, в том числе по лицу.