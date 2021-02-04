Актриса Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев расстались после 10 лет отношений

Актриса Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев расстались после 10 лет отношений
Василий Сигарев в программе "ВДудь". Скриншот: YouTube/ ВДудь

В четверг, 4 февраля, журналист Юрий Дудь опубликовал на своем канале в YouTube новое интервью. На этот раз его героем стал режиссер Василий Сигарев, который, в том числе, поделился подробностями своей личной жизни.

Сигарев заявил, что с сентября 2020 года они с Яной Трояновой начали жить отдельно друг от друга, а еще полтора года до этого жили вместе, но романтических отношений уже не поддерживали. Инициатором разрыва стала актриса. По словам режиссера, она «разлюбила [его] как мужчину».

После расставания Сигареву даже пришлось длительное время посещать психиатра: на реабилитацию ушло полтора года. К счастью, сейчас он «отпустил» Троянову и они поддерживают дружеские отношения. «Она друг и кореш», — объяснил Василий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом второй раз.

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Актриса Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев расстались после 10 лет отношений
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