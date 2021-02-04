Сенатор Сергей Перминов ответил на вопросы жителей Ленобласти в сфере здравоохранения

Сенатор Сергей Перминов ответил на вопросы жителей Ленобласти в сфере здравоохранения
Член Совета Федерации и сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. Фото: правительство Ленобласти

В Ленинградской области партия «Единая Россия» проводит неделю приема граждан по вопросам здравоохранения. В четверг, 4 февраля, на вопросы и обращения жителей отвечал член Совета Федерации Сергей Перминов.

В частности, Перминов рассказал, что Сиверская районная больница и её поликлиники в Гатчинском районе вернутся к плановому приему пациентов, скорее всего, летом 2021 года. В некоторых регионах сворачивать госпитали для ковид-пациентов начинают уже сейчас.

Некоторые жители предложили обеспечить сельское население медикаментами и квалифицированной врачебной помощью, организовав в небольших населенных пунктах аптечные и фельдшерско-акушерские пункты. Перминов заявил, что вопрос о передвижной торговле и дистанционной доставке лекарств рассматривается на федеральном уровне и будет решен, как только станет ясно, каким образом организовать работу без угрозы незаконного оборота лекарств, передает Online47.

Ряд вопрос касался льгот в сфере здравоохранения. В частности, жительницу Гатчины интересовало, можно ли увеличить срок льготного обеспечения лекарствами детей до шести лет, а в многодетных семьях — до девяти лет. Сенатор сразу же обратился к депутатам Законодательного собрания региона с просьбой оценить ситуацию и, в случае, если бюджетных средств достаточно, организовать изменения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как изменились ограничительные меры по коронавирусу на территории Ленобласти с 3 февраля.

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