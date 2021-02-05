Петербургская полиция отреагировала на обвинения в поедании еды задержанных

Петербургская полиция отреагировала на обвинения в поедании еды задержанных
В пресс-службе главка полиции заявили, что сообщение журналиста о съеденной еде является фейком. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти опровергло новости о том, что полицейские съели еду, которую передали задержанным.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники полиции 22-го отдела в Московском районе взяли часть еды, которую волонтеры передали административно задержанным в ходе несогласованных митингов. Этими сведениями поделился журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин в своем Telegram-канале.

В пресс-службе главка полиции заявили, что сообщение журналиста о съеденной еде является фейком. Как пояснили в ведомстве, в ночь на 3 февраля в этот отдел доставили несколько человек. Позже им попросили передать бутылки с водой и наборы фаст-фуда.

«Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объеме сразу же передали задержанным, что подтверждается в том числе и средствами визуального контроля», — отметили в главке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отправили под стражу участника протестной акции, толкнувшего полицейского.

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