При каких условиях ограничения в Петербурге смогут снять в мае

В ближайшее время петербуржцам, по всей видимости, новых сообщений о снятии ограничений ждать не стоит. Темп снижения второй волны коронавируса снижается. Вакцинация же, как считают ученые, сведет на нет пандемию к маю. Власти Москвы, между тем, уже заявили, что могут отменить ковид-ограничения в последний весенний месяц. Не исключено, что таким путем пойдет и Северная столица.

Спад темпа снижения специалисты зафиксировали на пятой-шестой неделе этого года по сравнению с третьей и четвертой неделями. При этом, по данным Координационного совета, врачи в стационарах и амбулаториях фиксируют снижение числа активно больных.

Горожан просят не нарушать меры санитарной безопасности. Эпидемиологической ситуации, судя по всему, угрожает и возвращение в Петербург студентов – многие из них приедут из регионов, где обстановка из-за коронавируса сложнее.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) при этом считают, что прирост новых случаев коронавируса в Северной столице сойдет на нет к середине мая. Этому способствует широкомасштабная вакцинация.

По данным Центра интеллектуальной логистики, уровня в 0,1% прирост общего числа выявленных случаев коронавируса может достигнуть во второй декаде апреля. Ожидается, что к нулевому он может прийти к середине мая. Это будет возможно, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть населения, восприимчивого к коронавирусу.

Если события будут развиваться таким образом, то ограничения, связанные с пандемией, могут снять в Петербурге в мае.

К такому же сценарию готовится и Москва. Об этом ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пока в Москве временные госпитали будут продолжать прием ковид-пациентов. Некоторые из перепрофилированных больниц в будущем останутся работать как инфекционные.