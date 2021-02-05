Мать 10 детей и другие истории жертв COVID-19 в Петербурге, которые никого не смогут оставить равнодушным

Петербург потрясли новости о смерти многодетной матери от коронавируса. Женщина умерла в Мариинской больнице, оставив десятерых детей. К сожалению, эта не единственная история жертв COVID-19 в Петербурге, которая не могла оставить горожан равнодушными.

О смерти женщины в Мариинской больнице стало известно накануне. Оказалось, что у нее осталось десять детей. Старшему из них – 30 лет.

Петербурженке Светлане было 49 лет, она работала нянечкой в детском саду. Xереда несчастий начала преследовать семью после Нового года. В этот праздник она в последний раз собиралась в полном составе. В конце января умерли родители Светланы, вскоре скончалась и сама многодетная мать.

Ее дети своими чувствами делятся в социальных сетях.

«Мамуля…. Солнышко ты наше… Как нам тебя не хватает… Мы безумно тебя любим, даже когда тебя нет рядом… Спасибо тебе за то, что ты вырастила нас», — пишет ее дочь Марина.

«Родная мамочка, нам так сейчас не хватает тебя…Спасибо, что подняла нас, дала понять, как надо жить, ты всегда будешь у нас в сердце», — написала ее дочь Елизавета.

Другая душещипательная история потрясла Петербург в конце прошлого года. Буквально за одну неделю коронавирус унес жизни целой семьи – 64-летнего отца, 61-летней матери и их 36-летней беременной дочери на восьмом месяце. В живых остался только ребенок, которого носила женщина. Судьбой малыша занялись органы опеки Петербурга. Тогда желание усыновить новорожденного высказывала двоюродная сестра женщины и предполагаемый биологический отец ребенка.

Резонанс вызвала и новость об умершем петербуржцы, которого только выписали из больницы после лечения от COVID-19. Он скончался прямо по дороге домой. Трагедия произошла в декабре в Красносельском районе Петербурга.

Мужчину 65 лет выписали из больницы, а она следующий день на улице Доблести нашли его труп. Оказалось, что он так и не добрался до дома. По предварительным данным, ему стало плохо, он начал задыхаться, но приезда скорой помощи так и не дождался.