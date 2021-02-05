Танцор Папунаишвили расстался с женой-итальянкой после трех лет брака

Поклонники с уважением отнеслись к решению пары и стараются поддержать танцора в тяжелый момент. Фото: Instagram @e_papunaishvili

Поклонники с уважением отнеслись к решению пары и стараются поддержать танцора в тяжелый момент. Фото: Instagram @e_papunaishvili

Известный танцор Евгений Папунаишвили объявил, что они с супругой, стилистом Салимой Бижабер, приняли решение развестись.

Официально зарегистрированные отношения Евгения и Салимы длились 3,5 года. О расставании рассказал сам Папунаишвили в Instagram. Он выложил совместную фотографию и подчеркнул, что поклонникам пары лучше узнать печальную новость из первых уст. Танцор также отметил, что не собирается комментировать развод и давать интервью по этому поводу.

«Так бывает», — заявил Папунаишвили и добавил, что они с теперь уже экс-супругой постараются сделать все возможное, чтобы это происшествие не отразилось на их дочери Софии, которая родилась в 2017 году, незадолго после того, как Евгений сделал предложение Салиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова расстались после десяти лет отношений.