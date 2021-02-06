Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на фрукты и овощи

Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на фрукты и овощи
Фото: pixabay

В Минсельхозе оценили текущую ситуацию на продовольственном рынке России и пришли к выводу, что основания для резкого повышения стоимости продуктов питания отсутствуют.

По информации ведомства, в январе 2020 года ситуация также соответствовала сезонным тенденциям, а в отдельных категориях меры регулирования позволили снизить цены на продукты. В министерстве также добавили, что фрукты и овощи будут дешеветь после сбора нового урожая и снижения доли импорта.

Плодоовощная группа товаров традиционно является наиболее подверженной росту цен в середине холодного сезона, когда запасы прошлого года подходят к концу и на рынке становится больше продукции, ввезенной из-за границы, передает слова пресс-службы Минсельхоза ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России может появиться новый вид кредита. Займ будут давать на оплату судебных расходов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
минсельхоз продукты снижение цен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2020 году экспорт золота из России вырос в три раза
Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на фрукты и овощи
Руперт Гринт признался, что смотрел всего три фильма про Гарри Поттера
Вузы Петербурга с 8 февраля переходят на смешанную форму обучения
Россияне стали чаще материться в социальных сетях после введения запрета на ...
Танцор Папунаишвили расстался с женой-итальянкой после трех лет брака
Американские ученые создали вещество, в 10 раз повышающее эффективность ...
Ночью 6 февраля в Петербурге похолодает до -19 градусов