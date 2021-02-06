Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -25 градусов

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни жителей Ленобласти ожидает морозная погода. Столбики термометров опустятся до -25 градусов.

По прогнозам специалистов Северо-Западного УГМС, сегодня, 6 февраля, температура воздуха ночью опустилась до 17-22 градусов мороза. Днем потеплеет до минус 11-16 градусов, в прибрежных районах — минус 12-15. На следующий день похолодает до минус 20-22 градусов, а понедельник температура воздуха опустится до минус 20-25 градусов.

В оба дня на дорогах ожидается гололедица, поэтому как автомобилистам, так и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, выходя на улицу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня похолодает до -19 градусов.