Педиатрическое отделение Кировской больницы заработает с 15 февраля

Педиатрическое отделение Кировской больницы заработает с 15 февраля
В больнице вновь будут принимать детей. Фото: Baltphoto

Раньше там принимали только коронавирусных пациентов.

В педиатрическом отделении Кировской больницы снова будут принимать детей, а не коронавирусных пациентов. Оно заработает в штатном режиме с 15 февраля, о чем сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Напоминаем, что отделение было временно перепрофилировано под прием зараженных коронавирусом. Там могли принимать до 30 человек. Сейчас количество инфицированных снизилось, поэтому в отделении проводят необходимую санитарную обработку.

В регионе на данный момент развернуто 2,2 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Из них свободны 880.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета. Глава РФПИ отметил, что жителям других стран приходится ждать дольше.

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