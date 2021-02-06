В Смольном и МВД прокомментировали перекрытие дорог

Власти уверяют, что не имеют к этому никакого отношения.

В администрации губернатора Санкт-Петербурга прокомментировали перекрытие дорог в центре города. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Власти отмечают, что не имеют никакого отношения к происходящему и все вопросы нужно задавать в ГУВД.

Журналисты пообщались также с представителями МВД, которые заверили, что тоже не в курсе, что случилось.

«Улицы перекрыла снегоуборочная техника. При чем здесь полиция? Если Вам сказали, что это мы, то Вас обманули»,

— отметили в ведомстве.

Напоминаем, что в центре города петербуржцы замечали силовиков, а также полицейские машины. В СМИ распространяли информацию, что центр перекрыли «по требованию ГУ МВД».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию «Невский проспект» снова открыли. Ее закрывали на несколько часов.