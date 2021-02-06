В Петербурге депутат заинтересовалась использованием уборочной техники не по назначению

В Петербурге депутат заинтересовалась использованием уборочной техники не по назначению
Машины встали поперек дороги. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Северной столице муниципальный депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова обратилась к комитету по благоустройству. Она просит, чтобы руководство объяснило нецелевое использование спецтехники для уборки города от снега.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение депутата, Ксения Лаврова просит объяснить плохую уборку снега в городе, несмотря на достаточное наличие техники.

Парламентарий напомнила, что не давно комитет закупил «грузовые автомобили для обеспечения мер противодействию терроризму» за 7,5 млн рублей. Ксению Лаврову волнует то, что машины используются не для наведения порядка, а для перекрытия улиц. Именно это она просит разъяснить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном и МВД прокомментировали перекрытие дорог.

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