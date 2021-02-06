В МВД назвали причину убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале

МВД Дагестана прокомментировало убийство бывшего главы села Новокули Абакара Капланова. Спор из-за земельного участка стал причиной трагедии.

Об этом правоохранительные органы сообщили в воскресенье, 7 февраля, в своем Instagram-аккаунте. Отмечается, что на данный момент у отдела полиции, где случилось убийство собралось более 300 жителей села Новокули. Сам же инцидент случился из-за давнего земельного конфликта.

«(Инцидент) между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией», – говорится в сообщении.

Также у отдела полиции в Махачкале находятся более 130 сотрудников полиции. Они дежурят, чтобы не случилось конфликта из-за сбора местных жителей. Руководство МВД Дагестана также выехало к участку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале. Убийство произошло в кабинете начальника отдела полиции.