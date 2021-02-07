Петербуржцы смогут пройти путь «Последнего героя» в Ботаническом саду

Петербуржцы смогут пройти путь &#171;Последнего героя&#187; в Ботаническом саду
Попав на экскурсию, можно поучаствовать в квесте за приз. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга откроется выставка по мотивам телешоу «Последний герой».

Посетители интерактивной экспозиции пройдут путь от африканских пустынь до тропического леса. По пути участников будут сопровождать таблички с QR-кодами и животные, которых можно будет увидеть в «дополненной реальности».

Как сообщили в официальной группе сада в соцсети «ВКонтакте», поучаствовать в квесте сможет любой желающий. Выставка будет открыта с 9 по 28 февраля.

Данный проект приурочен к старту телешоу «Последний герой. Чемпионы против новичков».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посетителей Ботанического сада предупреждали о мошенниках, которые продают поддельные билет на экскурсии.

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