Ботанический сад Петра Великого предупреждает о мошенниках, продающих «новогодние» билеты

Ботанический сад Петра Великого предупреждает о мошенниках, продающих &#171;новогодние&#187; билеты
Ботанический сад Петра Великого. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Петербургский Ботанической сад имени Петра Великого предупреждает посетителей об активизации аферистов, которые якобы заранее предлагают купить билеты на новогодние выходные, которые на самом деле еще не поступили в продажу.

Оказалось, что некий мошенник отправляет сообщения подписчикам официальной страницы Ботанического сада в соцсети «Вконтакте», представляясь официальным сотрудником учреждения. Бдительные интернет-пользователи, к счастью, быстро «раскусили» злоумышленника и пожаловались на него действительным работникам сада.

Представители Ботанического сада заявляют, что билеты на январь пока не поступали в продажу и приобретать их стоит только через официальные источники. Любые вопросы, в том числе, на эту тему можно задать в теме «Вопрос-ответ» в группе сада во «Вконтакте». Сотрудники учреждения добавляют, что администраторы не отправляют пользователям личные сообщения без предупреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, где во время новогодних праздников можно безопасно запускать салюты и фейерверки.

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