Стоимость авиабилетов по России весной снизилась на 10%

Стоимость авиабилетов по России весной снизилась на 10%
Билеты подешевели по сравнению с 2020 годом. Фото: pixabay.com

Чаще всего граждане хотят улететь в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Эксперты рассказали, что стоимость авиабилетов внутри России с вылетом весной подешевели на 10%. В среднем билет обойдется в 6,7 тысяч рублей, а год назад средний чек составил бы 7,4 тысячи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Туту.ру.

Среди популярных направлений выделяют следующие: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды. В 2021 году летать дешевле из Санкт-Петербурга, чем из Москвы, но разница незначительная. Петербуржцы предпочитают уезжать также в Новосибирск, Калининград и Красноярск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля. Принятое решение обусловлено стремлением не допустить завоз нового, так называемого «британского» штамма коронавируса на территорию России и его дальнейшего распространения.

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