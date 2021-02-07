Стоимость авиабилетов по России весной снизилась на 10%

Чаще всего граждане хотят улететь в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Эксперты рассказали, что стоимость авиабилетов внутри России с вылетом весной подешевели на 10%. В среднем билет обойдется в 6,7 тысяч рублей, а год назад средний чек составил бы 7,4 тысячи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Туту.ру.

Среди популярных направлений выделяют следующие: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды. В 2021 году летать дешевле из Санкт-Петербурга, чем из Москвы, но разница незначительная. Петербуржцы предпочитают уезжать также в Новосибирск, Калининград и Красноярск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля. Принятое решение обусловлено стремлением не допустить завоз нового, так называемого «британского» штамма коронавируса на территорию России и его дальнейшего распространения.