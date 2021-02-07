В Ленобласти тушили дом на 200 кв метрах

В Ленобласти тушили дом на 200 кв метрах
Пожар уже ликвидирован. Фото: Baltphoto

С огнем удалось справиться менее чем за час, его уже ликвидировали.

В Волосовском районе сегодня, 7 февраля, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Все случилось в деревне Гомонтово – там горел частный дом. Спасателей вызвали примерно в час дня. Они прибыли на место незамедлительно и приступили к ликвидации огня. В процессе участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Менее чем за час им удалось ликвидировать пожар, распространившийся в здании на 200 квадратных метрах.

Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства инцидента – пока непонятно, по какой причине начался пожар.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лисьем носу утром полностью сгорел жилой дом. К 9:17 пламя было полностью потушен. Причина появления огня выясняется.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом ленинградская область пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников рассказал об идеальном продукте питания
В Ленобласти ожидается похолодание до -30 градусов
В поезде «Петербург-Белгород» пострадала пассажирка: ей помогли ...
Петербуржец, несмотря на запрет, держал дома львенка
В Ленобласти тушили дом на 200 кв метрах
Дриусси может покинуть «Зенит» в ближайшее время
Врач объяснил, почему можно повторно заразиться коронавирусом
В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство