В Ленобласти тушили дом на 200 кв метрах

С огнем удалось справиться менее чем за час, его уже ликвидировали.

В Волосовском районе сегодня, 7 февраля, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Все случилось в деревне Гомонтово – там горел частный дом. Спасателей вызвали примерно в час дня. Они прибыли на место незамедлительно и приступили к ликвидации огня. В процессе участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Менее чем за час им удалось ликвидировать пожар, распространившийся в здании на 200 квадратных метрах.

Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства инцидента – пока непонятно, по какой причине начался пожар.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лисьем носу утром полностью сгорел жилой дом. К 9:17 пламя было полностью потушен. Причина появления огня выясняется.