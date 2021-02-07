В Ленобласти ожидается похолодание до -30 градусов

В регионе зима в самом разгаре, так что местным жителям стоит одеваться потеплее.

В Ленинградской области ожидается похолодание в начале рабочей недели. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В понедельник температура воздуха ночью опустится до минус 28 градусов, в большинстве регионов будет не так холодно – до минус 17. Днем потеплеет до минус 10 градусов, на дорогах будет гололедица, а небо затянут облака.

Примерно такая же погода будет во вторник и среду. 10 февраля, считают синоптики, может похолодать до минус 30 градусов. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, а граждан беречь свое здоровье.

Напоминаем, что в Петербурге в понедельник тоже ожидаются морозы и снег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Петербурга ожидает мороз и снег 7 февраля. Жителей города предупреждают о гололедице. Особенно внимательными должны быть водители на дорогах.