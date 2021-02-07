На Ветеранов водитель избил пешехода после замечания о заезде на тротуар

В Петербурге конфликт на дороге закончился побоищем. Пешеходу не понравилось, что водитель иномарки рассекает на тротуаре, но мужчина не стал слушать обвинения и пустился в бой.

Инцидент случился в воскресенье, 7 февраля, около дома № 78 на проспекте Ветеранов. Водитель «Мерседеса» заехал на пешеходную зону, где ходят люди. Один местный житель возмутился этому факту и решил сделать замечание. Но водитель был агрессивно настроен.

Мужчина вышел из салона автомобиля и пустился в драку. Само происшествие попало на видео, которое опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Спустя несколько минут прохожие разняли мужчин. В итоге, пешеход получил значительный ущерб, а водитель поправил куртку, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство.