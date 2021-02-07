Москвичей предупреждают о сильных морозах до -30 градусов

В Москве и регионе будет холодно. Фото: pixabay.com

В Москве и регионе будет холодно. Фото: pixabay.com

В столицу России решила прийти настоящая холодная зима. Температура воздуха в Москве опустится до -30 градусов в некоторых местах.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, самыми холодными днями в Москве станут 9 и 10 февраля.

«В ночь на вторник температурный фон в Москве будет 25-27 градусов мороза, по области – до 30 градусов. Не исключено, что и ниже 30 градусов в местах с пониженным рельефом. В ночь на среду будет до 25 градусов мороза», – заявил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, такие морозы будут вызваны адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов России. Кроме этого, на температурный фон повлияет радиационное выхолаживание. При данной процессе происходит понижение температуры земной поверхности за счет теплового излучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти предупредили о 30 градусах мороза в ночь на понедельник.