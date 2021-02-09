В колпинской школе №588 загорелся кабинет директора

В колпинской школе №588 загорелся кабинет директора
Школа №588 на Тверской улице в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Скриншот: Google View

Вечером вторника, 9 февраля, в Колпино в общеобразовательной школе №588 на Тверской улице, 54, произошло возгорание.

Информация об огне, замеченном в здании школы, поступила на пульт дежурного в 18:26, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Как выяснилось позже, загорелся кабинет директора на втором этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров — к счастью, пострадала только обстановка.

На момент чрезвычайного происшествия все учащиеся находились вне школьных стен. В здании были всего три человека персонала, которые не получили травм. Уже к 18:50 возгорание было локализовано. Причины возникновения пожара пока неизвестны, они устанавливаются специалистами.

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В колпинской школе №588 загорелся кабинет директора