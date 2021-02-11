Горящую дачу в Волховском районе тушили 16 спасателей

В ночь на 11 февраля в Волховском районе произошел пожар. В массиве Пупышево в СНТ «Заря» загорелся дачный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 3:15 мск. Пламя охватило постройку на площади 32 кв. метра. Справиться с огнем удалось к 4:06 мск.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в два часа ночи местные жители сообщили в оперативные службы о пожаре в частном доме. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь распространился по площади 48 квадратных метров.