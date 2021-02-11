Морозы не спешат покидать Петербург: днем ожидается – 12 градусов

В четверг, 11 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, синоптическую ситуацию продолжит формировать гребень антициклона. Сильных осадков не ожидается.

Температурные показатели продолжат отставать от климатической нормы.

Столбики термометров покажут -10…-12 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -9…-14 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.