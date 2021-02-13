Уборочная техника пока не доехала до Петергофа

Уборочная техника пока не доехала до Петергофа
Уборочная техника в Петербурге 13 февраля. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 30 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Бухарестскую улицу, Английскую и Дворцовую набережные, Большой проспект П.С., шоссе Революции, набережную Обводного канала, Пискарёвский и Ленинский проспекты.

Также спецтехника замечена в Кронштадтском и Петродворцовом районах. До Петергофа машины пока не доехали.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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