Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Дорожная ситуация в Петербурге 13 февраля. Фото: Яндекс.Пробки

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл.

Об этом сообщается 13 февраля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение на Краснопутиловской улице, Индустриальном проспекте, на пересечении Московского и Лиговского проспектов, у Никольского Морского собора, а также близ Дворцового и Биржевого мостов со стороны Васильевского острова.

Как минимум три дорожно — транспортных происшествия произошли утром и ночью. В частности, очевидцы сообщают о ДТП на проспекте Косыгина, а также на Индустриальном проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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