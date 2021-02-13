Упавшая в ущелье в Пермском крае женщина скончалась по пути в больницу

Женщина, упавшая в ущелье в Пермском крае, скончалась от травм по пути в больницу. Об этом сообщили в пресс-служба министерства безопасности региона.

Спасатели в течение полутора часов поднимали туристку наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров пострадавшую везли на санях-волокушах на «Буране» до машины скорой помощи.

Но по дороге в больницу она умерла. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута 39-летняя женщина упала в ущелье,сообщает ТАСС.

На место происшествия прибыли спасатели. В операции по спасению попавшей в ущелье участвовали экстренные службы.

По предварительной информации, погибшая находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени.

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