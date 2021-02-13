В Японии из-за землетрясения пострадали около 20 человек

На северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 7,1.

В Японии во время землетрясения сегодня, 13 февраля, пострадали как минимум 20 человек. Об том сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,1 случилось в префектурах Мияги и Фикусима. Его очаг залегал на глубине 60 километров. Отмечается, что толчки ощущались также в других регионах, в том числе в Токио. Из-за инцидента не только травмированы люди, но также было отключено электричество в миллионе домохозяйств в районе Канто.

По предварительным данным, иных серьезных последствий землетрясения не выявлено. Угрозы цунами нет, уверяют власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Ереваном случилось сильное землетрясение. Отметим, что в самой столице толчки ощущались на 5-6 баллов, а в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях на 3-4 балла.