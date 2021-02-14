В Сочи сгорел крупный торговый центр

В Сочи сгорел крупный торговый центр
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 14 февраля в Краснодарском крае произошел крупный пожар. В Адлерском районе Сочи загорелся двухэтажный торговый центр.

Пожар произошел около трех часов ночи, сообщает ОТР.

Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Было сильное задымление. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются причины пожара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей. Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту.

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