Жителей Ленобласти ждут лютые морозы в начале рабочей недели

В начале недели в Ленобласти ожидаются крепкий мороз, метель и гололед.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 15 февраля, на западе региона похолодает до -15…-20 градусов, местами до -23 градусов, а на востоке столбики термометров будут показывать от -20 до -25 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей просит быть внимательнее.

Во вторник, 16 февраля, в Ленинградской области местами выпадет снег, а в отдельных районах будет слабая метель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.