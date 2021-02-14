В СПЧ объяснили провал незаконной акции с фонариками

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод расскзаал о том, почему незаконная акция с фонариками в поддержку политика Алексея Навального не стала такой массовой. Он навал флешмоб незамеченным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста. По словам Александра Брода, для большинства граждан несогласованный флешмоб остался непонятным. На улицу вышло небольшое количество молодежи, потому что «это новые впечатления».

Кроме этого, он добавил, что популярность Навального падает. Причиной этому послужило поведение оппозиционера на суде по делу о клевете.

«Он вел себя цинично, реплики его носили издевательский характер над пожилым человеком. Это, я думаю, многих смутило, и они перестали видеть в нем героя толпы», – пояснил член СПЧ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как прошла незаконная акция с фонариками в поддержку Навального в Петербурге.