В Петербурге в среду ожидается до 14 градусов мороза

В среду, 17 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, метеорологические условия в городе будет определять тыловая часть циклона, ушедшего в центр Европейской России.

Столбики термометров покажут -12…-14 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -11…-16 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы. Синоптик предупреждает, что предстоящая ночь может стать одной из самым холодных с начала зимы.

Минувший вторник оказался самым тёплым днем из последних 13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.