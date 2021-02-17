Последнее о COVID-19 в России и мире: новый штамм захватывает страны, а вирус бьет мужчин ниже пояса

Пациенты с коронавирусом лечатся и на дому. Фото: vk.com/lisovets_d

Пациенты с коронавирусом лечатся и на дому. Фото: vk.com/lisovets_d

Новый штамм коронавируса продолжает распространяться, а ученые находят новые последствия для тех, кто уже переболел COVID-19. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о пандемии в России и мире.

Всемирная организация здравоохранения сообщила тревожную новость – британский штамм коронавируса был обнаружен еще в восьми странах. Таким образом, уже 94 страны сообщили о завозных случаях заболевания, вызванного этим вариантом коронавируса. Расширилась также география и тех штаммов, которые были зарегистрированы в ЮАР, Бразилии и Японии.

При этом стало известно о том, что в Великобритании нашли еще один штамм – В1525. Утверждалось, что этот вариант «обладает потенциально тревожным набором мутаций» и является более устойчивым к антителам.

При этом российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что опасность нового британского штамма несколько преувеличена.

«Если бы так было, все бы уже вымерли», — сказал он в беседе НСН.

В Роспотребнадзоре при этом считают, что вакцина от коронавируса «Эпиваккороны», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», может сформировать иммунитет против всех известных штаммов инфекции.

К слову, Россия также продолжает предлагать другим странам свою вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее Москва выразила готовность отправить препарат в Хорватию. Пока местные власти сделали предзаказ на 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Другие врачи, между тем, продолжают изучать COVID-19 и выявлять последствия заболевания. Оказалось, что у части переболевших мужчин снизилось содержание сперматозоидов в семенной жидкости.