На Парашютной задержали гражданина в розыске, который пинал парадную дверь

На Парашютной задержали гражданина в розыске, который пинал парадную дверь
Мужчину доставили в отдел полиции. Фото: pixabay

В Приморском районе сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, находившегося в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, задержание случилось накануне, 17 февраля, случайным образом. Во время патрулирования наряд возле одного из домов на Парашютной улице заметил подозрительного гражданина, который избивает парадную дверь. Оказалось, что он поссорился со знакомой и не может попасть к ней в квартиру.

Стражи порядка решили задержать мужчину за мелкое хулиганство. Позже в отделе полиции выяснилось, что правонарушитель находится в розыске за преступление, совершенное на территории сопредельного государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге таксист раздел догола пассажирку и надругался над ней. Полиция занимается поисками правонарушителя. Известно, что это совершил водитель «Ситимобила».

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