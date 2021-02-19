В устройствах Apple появятся новые эмодзи

Их планируют добавить в новую бета-версию iOS 14.5.
Стало известно, что компания Apple разработала более 200 новых эмодзи, которые в скором времени появятся на устройствах с бето-версией iOS 14.5. Об этом пишет портал The Verge.
Известно, что эмодзи станут толерантней и позволят выразить эмоции людям любой расы и гендерной принадлежности. Так, выбор цвета кожи смайликов станет разнообразнее, а также люди смогут отсылать друг другу бородатых женщин.
Источники добавляют, что появится новый шприц, в котором будет содержатся не красная жидкость, а прозрачная. Эксперты предполагают, что это отсылка к пандемии коронавируса и начавшейся в мире массовой вакцинации.
Также в устройствах будут новые эмоции и изображения сердец.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple научила iPhone распознавать лицо в защитной маске.