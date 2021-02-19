В устройствах Apple появятся новые эмодзи

В устройствах Apple появятся новые эмодзи
На устройствах компании расширят выбор смайликов. Фото: pixabay.com

Их планируют добавить в новую бета-версию iOS 14.5.

Стало известно, что компания Apple разработала более 200 новых эмодзи, которые в скором времени появятся на устройствах с бето-версией iOS 14.5. Об этом пишет портал The Verge.

Известно, что эмодзи станут толерантней и позволят выразить эмоции людям любой расы и гендерной принадлежности. Так, выбор цвета кожи смайликов станет разнообразнее, а также люди смогут отсылать друг другу бородатых женщин.

Источники добавляют, что появится новый шприц, в котором будет содержатся не красная жидкость, а прозрачная. Эксперты предполагают, что это отсылка к пандемии коронавируса и начавшейся в мире массовой вакцинации.

Также в устройствах будут новые эмоции и изображения сердец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple научила iPhone распознавать лицо в защитной маске.

apple обновления эмодзи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В устройствах Apple появятся новые эмодзи
Попова рассказала об отсутствии распространения британского штамма ...
Петербуржцев будут прививать от коронавируса в торговых центрах
Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри
Россия и Египет возобновляют чартерное авиасообщение
Стало известно, чем займется Елин
Некоторые американские дипломаты попросили привить их российской вакциной
Попова заявила о большом риске заражения коронавирусом