В устройствах Apple появятся новые эмодзи

Их планируют добавить в новую бета-версию iOS 14.5.

Стало известно, что компания Apple разработала более 200 новых эмодзи, которые в скором времени появятся на устройствах с бето-версией iOS 14.5. Об этом пишет портал The Verge.

Известно, что эмодзи станут толерантней и позволят выразить эмоции людям любой расы и гендерной принадлежности. Так, выбор цвета кожи смайликов станет разнообразнее, а также люди смогут отсылать друг другу бородатых женщин.

Источники добавляют, что появится новый шприц, в котором будет содержатся не красная жидкость, а прозрачная. Эксперты предполагают, что это отсылка к пандемии коронавируса и начавшейся в мире массовой вакцинации.

Также в устройствах будут новые эмоции и изображения сердец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple научила iPhone распознавать лицо в защитной маске.