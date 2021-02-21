Попова назвала версию происхождения пандемии Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила возможную версию появления коронавирусной инфекции. Специалист считает, что болезнь пришла от животных.

Об этом эксперт заявила в эфире телеканала «Россия-24». В своем комментарии Анна Попова назвала версию появления вируса. Как и утверждали ученые ранее, специалист назвала животных виновниками пандемии. Именно от них инфекция перешла к людям.

«Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», – заявила глава Роспотребнадзора.

Напоминаем ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о случаях заражения россиян птичьим гриппом. Данный вирус впервые был обнаружен у людей в мире. Им заразились работники фабрики, где уже до этого у животных выявили инфекцию.