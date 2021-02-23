Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Киргизии

Вакцина &#171;Спутник V&#187; зарегистрирована в Киргизии
Вакцину зарегистрировали в Киргизии. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Киргизии зарегистрировал российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V».

Об этом стало известно сегодня, 23 февраля. Как сообщается на сайте ведомства, департамент выдал регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавируса, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

Отмечается, что благодаря регистрации вакцины в Киргизии в ближайшее время смогут провести массовую вакцинацию населения для профилактики COVID-19.

На сегодняшний день общее число случаев коронавируса в Киргизии превысило 86 тысяч. Жертвами ковида стали 1460 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьер Словакии хочет ускорить процесс закупки российской вакцины «Спутник V».

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