Юрия Соломина готовят к выписке из больницы после лечения от коронавируса

Народного артиста СССР Юрия Соломина готовят к выписке из больницы, где он лечился от COVID-19. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, художественный руководитель театра сможет вернуться домой. Она добавила, что актер сдал отрицательный тест на коронавирус.

«Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине. Это общее требование Роспотребнадзора», — цитирует его телеканал «Звезда».

Напомним, Юрий Соломин болел коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно 16 февраля. Его госпитализировали в больницу. Сообщалось, что 85-летний актер получил положительный результат теста на COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Алису Фрейндлих выписали из больницы после коронавируса. По словам врачей, Алисе Фрейндлих нужно восстанавливаться после болезни. Курс реабилитации она пройдет дома.