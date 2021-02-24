Меньше свободных коек и прививка в ТЦ: что известно о коронавирусе в Петербурге к 24 февраля

В Петербурге обстановка из-за новой коронавирусной инфекции по-прежнему остается непростой. Власти надеются, что ситуацию удастся стабилизировать с помощью вакцины. Теперь сделать прививку можно в нескольких торговых центрах.

По последним данным, за всю пандемию коронавируса в Петербурге успело переболеть более 362,5 тыс. человек. В городе зафиксировано почти 62 тысячи активных случаев заболевания.

Накануне, 23 февраля, Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге на 7,6 % увеличилось число госпитализаций. В комитете по здравоохранению объяснили, что это связано с расширением показаний к стационарному лечению для пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями, а также для жителей старше 50-ти лет с сахарным диабетом.

При этом число новых случаев сократилось на 10,6%, а активных – на 14.6%.

Кроме того, Петербург смог вернуть лидерство среди регионов по числу выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом. Долгое время первое место занимала Москва.

Так или иначе, власти рассчитывают, что показатели станут еще лучше за счет вакцинации. В городе открываются новые прививочные пункты. Со среды, 24 февраля, в Северной столице такие пункты начали работать в нескольких торговых центрах. Прививку можно будет сделать в «Невском Центре» у метро «Площадь Восстания», «Сити Молле» у «Пионерской», «Европолисе» на «Лесной», «Охта Молле» на Якорной улице и «Жемчужной Плазе» на Петергофском шоссе.

Пункты вакцинации продолжают также работать в городских поликлиниках и некоторых частных организациях.

Отметим, что пока одни петербуржцы делают прививки от коронавируса, другие вынуждены из-за него обращаться к психологам. За время пандемии, в 2020-м году в Петербурге количество обращений к психиатрам выросло на 30% по сравнению с 2019 годом. Горожане жалуются на тревожное состояние, панические атаки и депрессивные расстройства.