Последнее о COVID-19: страны продлевают режим ЧС, Россия высчитывает сроки третьей волны

Разные страны мира продолжают принимать решения о продлении режима ЧС и ограничений. В России пока гадают, придет ли третья волна. Одни специалисты считают, что произойти это может уже весной, другие, что ее и вовсе не будет.

Финляндия будет недоступной для российских туристов, видимо, дольше, чем можно было рассчитывать. Власти страны объявили чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Решение озвучат, как ожидается, сегодня, 25 февраля.

Новые ограничительные меры в стране коснутся, прежде всего, общепита. Подобные меры Финляндия предпринимала и весной прошлого года — во время первой волны закрыли рестораны, а еду можно было купить только навынос. Пока заведения работают по сокращенному графику.

Новый президент США Джозеф Байден уже также объявил о новых мерах. Он продлил режим чрезвычайной ситуации еще на год. Новый режим ЧС начнет действовать с 1 марта текущего года.

В России, между тем, пока спорят, придет ли в страну вторая волна и когда это может произойти.

Так, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что новая волна заболеваемости коронавируса, по крайней мере в Москве, уже невозможна. По его словам, в столице «уже некому болеть».

Похожее мнение высказал и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Он заметил: уже этой весной можно ждать подъема заболеваемости коронавируса, но о третьей волне вряд ли можно говорить. При этом, по его мнению, до России все-таки доберется британский штамм коронавируса.

Напомним, что, по последним данным, за все время пандемии в России было выявлено более 4,2 млн заболевших. Выздороветь успело более 3,7 млн человек. По состоянию на 24 февраля скончались 84 430 человек.