В Петербурге нашли шестерых виновных в обрушении корпуса ИТМО

Перекрытия в здании ИТМО на улице Ломоносова обрушились с первого по пятый этаж. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Перекрытия в здании ИТМО на улице Ломоносова обрушились с первого по пятый этаж. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Куйбышевский районный суд рассмотрит уголовное дело о частичном обрушении корпуса университета ИТМО в 2019 году.

Напомним, в феврале 2019 года произошло обрушение перекрытия в корпусе ИТСО на улице Ломоносова. Никто не пострадал. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, в деле фигурируют шесть человек: это проректор по хозяйственной деятельности вуза Дмитрий Писарев, главный инженер ИТМО Алексей Шамолин и его заместитель Алексей Аксенович, сотрудница городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Татьяна Лебедева, гендиректор ООО «АТЛАНТИК» Андрей Каримов и главный инженер этой организации Владимир Антипов.

Им предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при строительных работах, халатности с причинением особо крупного ущерба и нарушении требований сохранения и использования объектов культурного наследия.

По версии следствия, Каримов и Антипов организовали ремонт кровли здания, не имея проектной документации. При этом у них не было опыта в области реставрации исторических зданий.

Писарев, Шамолин и Аксенович не обеспечили безопасность эксплуатации при работах, а Лебедева не осмотрела здание и не приняла мер сохранению объекта и предотвращению его разрушения.

В результате обрушения бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 67 млн рублей, а уничтоженное имущество университета оценили на сумму более 47 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рассмотрят уголовное дело из-за смерти рабочего во время демонтажа СКК.